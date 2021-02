I år er det 14. gang, at Dagens Medicin analyserer kvalitetsdata fra danske hospitaler og finder de dygtigste hospitaler og afdelinger inden for 65 behandlings- og undersøgelsesområder.

Dagens Medicin analyserer hvert år kvalitetsdata fra danske hospitaler og finder de bedste til behandlinger og undersøgelser inden for en række sygdomsområder. I år er det 14. gang, vi udfører analysen siden begyndelse i 2007, og modellen er grundlæggende den samme som sidste år.

Analysen tager udgangspunkt i kliniske data indsamlet af regionernes kliniske kvalitetsrapport (RKKP), som er udgivet i de faglige databasers årsrapporter.

På hvert behandlingsområde har vi vurderet hver enkelt indikator i årsrapporten og identificeret den eller de afdelinger, som har indberettet de bedste kvalitetstal, der derefter udgør baseline – eller indeks 100 – som alle andre afdelinger holdes op mod.

Sådan vurderes behandlingskvalitet

Analysen af behandlingskvalitet tager højde for, at hver enkelt indikator ikke har den samme værdi i forhold til at levere behandling af høj kvalitet. Vi inddrager derfor alle landets speciallæger og beder dem om at hjælpe os med at vurdere, i hvor høj grad hver enkelt kvalitetsindikator inden for deres arbejdsområde er sigende for behandlingskvaliteten inden for en given sygdom eller undersøgelse. I år har 1.125 speciallæger fra hele landet hjulpet os med at vurdere vægtningen af de enkelte indikatorer inden for lige præcis deres fagområder.

Ligesom for hver enkelt behandlingsområde har vi for hver enkelt indikator identificeret den eller de afdelinger, der har indberettet de bedste kvalitetstal, som derefter udgør baseline – eller indeks 100 – som alle andre afdelinger med samme indikator holdes op mod. Afdelinger med meget få patienter i forhold til andre afdelinger er ikke vurderet. Det gælder også, hvis en afdeling har mange uoplyste patientforløb.

Den sygehusafdeling, der klarer sig bedst set over alle tilgængelige indikatorer – hvor det naturligvis vejer tungere at være god til at leve op til de indikatorer, som speciallægerne har vurderet som vigtigst – bliver vurderet som den bedste til en given behandling.

Vurderingen af Danmarks bedste til en behandling er således alene baseret på en vurdering af behandlingskvalitet.

Sådan vurderes hospitalerne

Scoren for behandlingskvalitet på hver enkelt afdeling medtages i en samlet analyse af, hvilke hospitaler der leverer den højeste kvalitet i behandlingen af patienterne.

Behandlingskvalitet vejer 90 pct. i den samlede vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler og for at sikre, at alle behandlinger og undersøgelser indgår med samme vægt i den samlede vurdering, bliver den vægtede score for hver behandling omregnet til indekstal.

I denne analyse inddrages også data for patienttilfredshed fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP), men behandlingskvaliteten har fortsat den absolutte hovedrolle i den samlede vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler.

Analysen af Danmarks Bedste Hospital er således baseret på en vurdering af sygehusenes behandlingskvalitet og patienttilfredshed, der vægter henholdsvis 90 pct. og 10 pct., når der beregnes en samlet score for hvert hospital.

De 31 sygehuse i kåringen er inddelt i tre kategorier: store, mellemstore og mindre sygehuse, afhængig af hvor mange forskellige behandlinger hospitalet tilbyder.

Sådan vurderes patienttilfredshed

Data om patienttilfredshed kommer fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP), hvor patienter besvarer en lang række spørgsmål om deres oplevelser på sygehuset.

For at måle patienttilfredshed tager vi udgangspunkt i den gennemsnitlige score for patientens overordnede tilfredshed med forløbet samt den gennemsnitlige score for patientens tilfredshed med den behandling, som patienten modtog for sin sygdom/tilstand, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har udregnet. Vi bruger tal for både ambulante, indlagte og akut indlagte patienter, som alle vejer lige tungt.

Sygehuset med den højeste patienttilfredshed scorer 100 point og udgør indeks 100, som andre sygehuse holdes op mod.

Patienttilfredshed vejer 10 pct. i den samlede vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler.

