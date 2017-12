Merete Lange er udnævnt som ny centerdirektør for Rigshospitalets Juliane Marie Center efter fem måneder som konstitueret centerdirektør. Hun kommer fra en stilling som leder af Direktionssekretariatet på Rigshospitalet. Juliane Marie Centeret rummer blandt andet fødselsområdet, børneområdet, gynækologi, vækst og reproduktion med mere. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelse.

»Merete har stor indsigt i det danske sundhedsvæsen, sikker organisatorisk/politisk sans og er en særdeles stærk kommunikator. Mange her på Rigshospitalet har haft glæde af at samarbejde med Merete, og både som sekretariatschef og konstitueret centerdirektør har hun tydeligt vist, at hun evner at skabe konkret udvikling og markante resultater og trivsel omkring sig. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Merete,« siger hospitalsdirektør Per Christiansen i pressemeddelelsen.

En af de store opgaver for den nye centerdirektør bliver at balancere udviklingen af de otte klinikker i centret og samtidig drive udviklingen af det nye BørneRiget, som en stor del af centret skal flytte ind i, når det står klar i 2024.

»Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at skabe stadig tættere sammenhæng mellem det fantastisk visionære byggeri og den daglige drift af centret og klinikker med faglig standard på internationalt niveau. Samtidig ser jeg frem til at fortsætte samarbejdet med de mange ildsjæle i form af dygtige ledere og medarbejdere, som jeg har mødt de seneste måneder,« siger Merete Lange.

Merete Lange er 46 år og uddannet cand.scient.pol. I perioden 2008 til 2011 var hun chef for Direktions- og Formandssekretariatet i Region Hovedstaden. Fra 2011 har hun været leder af Direktionssekretariatet på Rigshospitalet. Den 1. august blev Merete Lange konstitueret centerdirektør i Juliane Marie Centret, der pr. 1. januar 2018 rummer otte klinikker med 1400 medarbejdere, 202 sengepladser og et årligt budget på næsten 1 mia.kr. Merete Lange skal stå i spidsen for Juliane Marie Centret i samarbejde med centerchefsygeplejerske Mette Friis.