På Bornholm har 24 praksislæger dannet en kvalitetsklynge. De har været i gang med arbejdet siden foråret, og her glæder man sig over atter at have indflydelse på, hvordan kvaliteten i almen praksis skal styrkes

Siden 12. april i år har praktiserende læger formelt kunne indgå i de såkaldte kvalitetsklynger, som har til formål at løfte kvalitetsarbejdet i almen praksis og på sigt erstatte den, blandt læger, udskældte og noget tungere akkrediteringsproces.

Indtil videre har 22 klynger registreret sig hos Kvalitet i Almen Praksis (KiAP), der står for implementeringen af klyngerne. Blandt dem er en klynge på Bornholm, som tog hul på kvalitetsarbejdet i foråret, og her er den første tilbagemelding særdeles positiv.

Det fortæller praktiserende læge og klynge-koordinator på Bornholm, Kathri Marcussen.

»På Bornholm er det lykkedes os at få alle 24 praktiserende læger med i klyngen. Det fortæller mig, at vi alle er interesserede i at arbejde med kvalitet på en anden måde end med akkrediteringen,« siger Kathri Marcussen med henvisning til, at de læger som ikke indgår i en klynge ifølge overenskomsten kan forvente at skulle gennemgå en ny akkrediteringsrunde fra år 2020.

Særligt er det følelsen af, at lægerne atter har indflydelse på, hvordan der arbejdes med kvalitetssikring, som skaber glæde blandt lægerne på Bornholm.

»Jeg er en af dem, som har været praktiserende læge så længe, at jeg kan huske systemet under amterne. Dengang lå kvalitetsmidlerne også mere lokalt, og det er dejligt, at vi som læger igen har indflydelse på, hvad vi har brug for at arbejde med på Bornholm. Ind imellem har kvalitetsarbejdet fra regionens side måske ikke føltes lige relevant for vores dagligdag,« siger Kathri Marcussen.

Frie rammer

Kvalitetsklyngerne er en af nyskabelserne i den seneste overenskomst mellem de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Inspirationen er hentet i udlandet, og konceptet minder lidt om en udvidet version af de eksisterende tolvmandsgrupper med økonomi i ryggen, hvor praksislægerne i faglige fællesskaber erfaringsudveksler og styrker hinanden fagligt.

Når det kommer til det faglige indhold og arbejdsbyrden i de enkelte klynger, er rammerne langt hen ad vejen dog ganske frie.

»I vores klynge har vi på det første møde besluttet at mødes fire gange årligt. En gang i forbindelse med vores generalforsamling, og så vil vi derudover afholde tre eftermiddagsmøder af to timers varighed, hvor vi mødes ved 17-tiden og skiftes til at lægge hus til, så vi kommer rundt og besøger hinanden,« siger Kathri Marcussen.

Ordiprax og diabetesmedicin på dagsordenen

Indtil videre er der blevet afholdt to møder i klyngen. En visionsdag og et regulært eftermiddagsmøde.

»På Bornholm er vi i den situation, at vi skal akkrediteres til december som sidste bølge. Så på det første møde har vi haft vores akkrediteringsstandarder inde over og hørt hinanden, hvordan vi hver især griber de nye opgaver med KOL- og diabetespatienterne an. Vi fik også opgaver, hvor vi skulle bruge vores egne systemer til at søge patientgrupper frem og opdele dem,« siger Kathri Marcussen og fortsætter:

»Vi kommer også til at arbejde med systemet Ordiprax til vores næste møde, hvor vi lægger noget undervisning og derudover kommer der en oplægsholder fra Steno Diabetes Centeret og fortæller om diabetes medicin.«

På sigt indeholder klyngerne ifølge Kathri Marcussen mange spændende muligheder som eksempelvis nye samarbejder med kommunen og hospitalerne i regionen. Og så håber hun, at de bebudede fagpakker fra PLO, vil være brugbare i klyngearbejdet, så lægerne ikke selv skal udtænke alt det faglige indhold.

»Men jeg tror det ville være en fejl at søsætte storstilede projekter som samarbejde med kommunen og hospitalerne i begyndelsen. Det vigtigste er at indlede en overskuelig proces, hvor alle er med, og hvor man kan se relevansen i det daglige af det, vi arbejder med i klyngen. I første omgang skal vi finde en form, vi kan se os selv i. Bliver det stort og fjernt, tror jeg, at mister vi interessen for det.”

PLO får en udfordring

Og her kan der for Kathri Marcussen godt gemme sig en udfordring fremadrettet.

»Noget af det, jeg tror, kan blive en udfordring er ikke så meget en udfordring for os lokalt, men snarere for PLO centralt. Jeg går til en del møder, fordi jeg sidder i PLO’s repræsentantskab og her er det mit indtryk, at regionen og kommunerne har rigtig mange forventninger til, hvad vi kan nå med klyngearbejdet og hvad vi skal kunne på sigt. Og vi skal såmænd nok leve op til de fleste forventninger, men det kommer til at tage tid at udvikle klyngerne og få alle med, og det tror jeg, at PLO centralt får en vanskelig opgave med at forklare vores modpart,« siger Kathri Marcussen.