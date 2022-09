Polyfarmaciklinik vinder Patientsikkerhedsprisen 

Mange patienter får fjernet unødvendige lægemidler fra medicinlisten efter et besøg på Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital, og over en tredjedel oplever efterfølgende en bedring i form af færre symptomer og øget livskvalitet.

Polyfarmaciklinikken er lykkedes med at inddrage patienter og reducere unødvendigt medicinforbrug. Derfor vinder klinikken Patientsikkerhedsprisen 2022, som uddeles af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet.

Fakta om Patientsikkerhedsprisen Prisen uddeles af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet. Prisen gives til en person, en afdeling eller en organisation, der gør en særlig indsats eller har gennemført et særligt initiativ for patientsikkerhed. Det er fjerde gang, Patientsikkerhedsprisen uddeles, og i alt syv projekter eller indsatser var indstillet til prisen i år.

»Polyfarmaciklinikken har vist, at man ved at gå ind og arbejde systematisk med oprydning i medicinlister og tage aktiv stilling til, hvad patienterne reelt har brug for, har kunnet reducere mængden af fejl og bivirkninger fra medicin og øge livskvaliteten for patienterne ganske markant,« siger Katrine Kirk, som er en del af patientambassadørerne, i en pressemeddelelse.

Klinikken har udviklet et visuelt værktøj, som en farmaceut bruger til at skabe overblik over mulige ændringer i medicineringen, og som læge og patient kan bruge ved medicinsamtalen. Værktøjet giver forslag til, hvilken medicin der skal stoppes, justeres eller fortsættes med. Derefter kan der sammen med patienten lægges en plan for, hvordan medicinlisten skal se ud fremover.

Redskabet har potentiale til at blive udbredt til resten af det danske sundhedsvæsen.

10 pct. af patienterne oplever markante forbedringer

Klinikken blev oprettet i 2019 og har siden opnået flotte resultater. Der er i gennemsnit reduceret 2,7 ordineret lægemiddel pr. patient. Klinikken kalder selv mere end 10 pct. af patienthistorierne for solstrålehistorier, hvor patienterne har oplevet markant bedring og ophør af flere, ofte invaliderende, symptomer som f.eks. svimmelhed, diarre og hudkløe.

Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, er meget beæret og taknemmelig over, at klinikken modtager en pris, som kommer direkte fra patienterne.

»Vi har knoklet for at få sat fokus på den her problemstilling og lave en model for, hvordan man kan imødegå overforbruget af medicin hos de sygeste og mest komplicerede patienter, vi har. Vi får ryddet op i fejl og får fjernet noget af den medicin, som giver patienterne bivirkninger. Noget af det, vi også gør, er at gå patientens medicin grundigt igennem sammen med patienten. Og det giver i sig selv en stor tryghed for, at der er styr på medicinen,« siger Troels Bygum Knudsen i pressemeddelelsen.