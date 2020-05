Af Dagens Medicins artikel “Planlagt høj belægningsprocent på nyt supersygehus kan øge dødeligheden” om Nyt Hospital Nordsjælland finder jeg det på sin plads at udtrykke den politiske skepsis til reduktionen af sengepladser, en belægningsprocent på 90 pct. og forventningen om gennemsnitligt to liggedøgn mod 2,5 på regionens øvrige hospitaler.

Vi var flere, der i 2016 udtrykte stor skepsis over for det og som efterspurgte, i hvilket omfang flere sengestuer efterfølgende kunne tilbygges.

Arkitekten anviste, at der kunne tilbygges de 92 sengestuer, som hospitalet på grund af forkert indeksregulering måtte beskæres med. Det er min klare forståelse, at vi politisk prioriterede bevarelse af operationsstuer og intensivstuer og gik med til reduktion af sengestuer af denne grund og ikke som følge af belægningen på 90 pct. og den kortere liggetid.

Derfor var det med stor undren, at kapacitetsanalysen fra 2019 beskriver nøjagtigt de samme anbefalinger, som blev forelagt politikerne i 2016, og som der var skepsis over for. Analysen nævner end ikke, at hospitalet kan udbygges med de 92 sengestuer men blot, at der kan udbygges, og det er ikke en del af de prioriterede anbefalinger.

Der er anvendelige anbefalinger i kapacitetsanalysen som at flytte ambulante forløb ud til sundhedshusene og borgerne, men enten har politiske partier ændret holdning siden 2016, eller også kører man administrativt sit eget løb i forventning om, at det nuværende regionsråd bider til bolle.

Et faktum er det, at hospitalets sengepladser reduceres med 31 pct. i forhold til 2009 i stedet for de 20 pct., der var forudsætningen for supersygehusene. Ikke mindst set i lyset af, at man under coronapandemien har måtte aflyse meget planlagt aktivitet for at kunne håndtere værste scenarie, er det bekymrende. Selv for de årlige influenzasæsoner må det forventes at blive en udfordring.