I lørdags på Praktiserende Lægers Organisations (PLO) repræsentantskabsmøde blev det offentliggjort, at Anders Dupont og Bruno Melgaard Jensen træder ind i PLO’s bestyrelse. De to nye bestyrelsesmedlemmer afløser henholdsvis Trine Jeppesen og Karsten Rejkjær Svendsen, der stopper, fordi deres funktionstid på seks år er udløbet. Det betyder, at Anders Dupont bliver repræsentant for PLO-Hovedstaden, og Bruno Melgaard Jensen bliver repræsentant for PLO-Midtjylland. Anders Dupont er 42 år og praktiserende læge i Ballerup. Bruno Melgaard Jensen er 59 år, praktiserende læge...