Plastikkirurgernes evne til at levere det ønskede væv til patologernes undersøgelser af tumormateriale fra patienter med malignt melanom er høj. Samtidig er målopfyldelsen generelt god, og indrapportering landet over er ensartet i forhold til data om melanom, viser Dansk Melanom Databases årsrapport for 2017. Plastikkirurgerne lever op til, at tumortykkelse er angivet for en høj […]