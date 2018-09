Peter Schwarz udnævnt til lærestolsprofessor

Peter Schwarz er tiltrådt et nyt lærestolsprofessorat for endokrinologien på Rigshospitalet.

Professor, overlæge Peter Schwarz er tiltrådt et nyt lærestolsprofessorat for endokrinologien på Rigshospitalet. Som lærestolsprofessor bliver Peter Schwarz ansvarlig for endokrinologi-områdets akademiske udvikling og internationale kvalitet i forhold til både forskning, undervisning, patientbehandling og formidling. Han får desuden fagligt ansvar for den kliniske forskning og uddannelsen af læger og forskere indenfor specialet. Peter Schwarz har siden 2015 været […]