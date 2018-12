Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Meget tilfredsstillende« er skudsmålet fra den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for brystkræft til landets patologiske afdelinger. De rosende ord skyldes patologernes evne til dels at være gode til at levere data til DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group), dels tidligt i behandlingsforløbet at formå at finde langt de fleste patienter, der har spredning af deres brystkræftsygdom […]