I et åbent brev opfordrer 13 organisationer Folketinget til at trække lovforslaget om Nationalt Genom Center tilbage grundet uklare juridske formuleringer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter flere ugers kritik af lovforslaget om at oprette Nationalt Genom Center, er 13 forskellige organisationer nu gået sammen og opfordrer sundhedsministeren til at trække forslaget om centeret tilbage. Det skriver Politiken. Organisationerne mener, at lovforslaget har for uklare juridiske formuleringer til at blive vedtaget. Derfor opfordrer de nu i et åbent brev til minister […]