Ambitionen hos den nyudnævnte professor Morten Dahl er høje. Med sine 19 års erfaring inden for undersøgelse af genvarianters sammenhæng med lungesygdomme, vil han være med til at hjælpe lægerne til at blive bedre til at diagnosticere og prognosticere lungesygdomme. »Der er behov for, at man får omsat viden fra kortlægningen af det humane genom […]