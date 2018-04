Et nyt studie viser, at lægemidlet Larotrectinib udløser respons i 93 pct. af alle de kræftramte børn, der deltog i studiet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En stor del af alle kræftramte børn kan muligvis få glæde af en helt ny slags behandling. Lægemidlet larotrectinib er designet til at gå til angreb mod såkaldte ‘fusionsgener’, som har vist sig at være til stede i mange former for børnekræft. Et nyt studie, der er gennemført ved UT Southwestern’s Harold C. Simmons Comprehensive […]