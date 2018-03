Der er for mange fejlmedicineringer i det danske sundhedsvæsen. En række danske myndigheder og organisationer står bag et nyt initiativ, som skal sætte en stopper for de mange medicinfejl.

En række danske myndigheder og organisationer går sammen om initiativet ‘Medicin uden skade’, der er skabt af WHO. Målet er at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark.

Det skriver Dansk Selskab for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, påpeger, at medicin som udgangspunkt er godt og en hjælp for mange, men at der sker for mange skader.

Myndigheder og organisationer i samarbejdet Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Danske Regioner

Danmarks Apotekerforening

Danske patienter

KL

Lægeforeningen

Dansk Sygeplejeråd

PharmaDanmark

FOA

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

»Isoleret set er de hyppigste skader i sundhedsvæsenet forbundet med medicin. Og det er især svage patienter, som bliver udsat for disse skader,« siger hun til TV2.

For lidt, for meget eller forkert medicin var i 2016 skyld i 179 dødsfald, oplyser TV2. Det er ifølge organisationerne og myndighederne uacceptabelt.

Sammen med en række danske myndigheder og organisationer som f.eks. Lægeforeningen og Danske Regioner støtter Dansk Selskab for Patientsikkerhed op om initiativet, hvor målet er at halvere antallet af medicinskader over de næste fem år. Initiativet Medicin uden skade lanceres onsdag.

Tre indsatsområder

WHO, der står bag det oprindelige initiativ ‘Medication Without Harm’ har udpeget tre særlige områder, som også bliver centrale i det danske program.

Det første er polyfarmaci. Det betyder, at mange forskellige lægemidler i kombination til samme patient gør det svært for lægerne at vide, hvad effekt og bivirkning er, og hvordan lægemidlerne påvirker hinanden.

Dertil opstår der en problematik, når der er skift mellem afdelinger eller sektorer. Det vil sige, at når en patient sendes rundt i sundhedssystemet, er der stor risiko for fejl i medicineringen.

Det tredje områder angår de såkaldte risikosituationer. Nogle lægemidler kan være farlige i bestemte situationer, som eksempelvis insulin, morfin og blodfortyndende behandling.