Ny professor i præcisionsmedicin i Hvidovre

Overlæge Hartwig Siebner fra funktions- og billeddiagnostisk enhed på Hvidovre Hospital er for nylig blevet udnævnt til professor i præcisionsmedicin. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Som professor skal Hartwig Siebner kigge på billeder af hjernen og ved hjælp af dem finde den diagnostik og behandling, der passer præcis til den enkelte patient.

»Hver enkelt patient har sin unikke sygdom. De ligner hinanden, men er ikke helt ens. Med billeder af hjernen kan vi kortlægge, hvordan sygdommen påvirker hjernen. Med andre ord, vi kan udtrække en individuel ‘profil’ af sygdommen og ad den vej tilpasse diagnostikken og behandlingen til den enkelte patient. På den måde er billeddannelse nøglen til præcisionsmedicin, for den giver os så at sige sygdommens fingeraftryk i hjernen,« siger Hartwig Siebner i pressemeddelelsen.

Præcisionsmedicin er et forholdsvis nyt emne inden for billeddannelse og hjernescanninger, som har et stort potentiale. Men scanninger af hjernen er et helt afgørende element, når det gælder skræddersyet diagnostik og behandling af f.eks. hjernesygdomme men også andre mener han.

»Når man taler om præcisionsmedicin, tænker man normalt på genetik og kromosomer. Men billeddannelse er helt centralt i forhold til hjernesygdomme, og det fokus er faktisk lidt undervurderet i præcisionsmedicinen,« siger Hartwig Siebner

Professoratet er finansieret af Lundbeckfonden med en bevilling til Københavns Universitet på 6,25 mio. kr. over fem år.