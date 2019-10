Ny norsk sundhedsaftale vil kunne omsættes til dansk kontekst

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den norske regering og kommunerne indgik i sidste uge en aftale om at lave 19 sundhedsfællesskaber, der skal sikre bedre sammenhæng for patienten. Det fik KL-direktør Christian Harsløf til tasterne på Twitter, hvor han skrev: »Norge indfører nu sundhedsfællesskaber – det er der også behov for i Danmark. Uret tikker.« Han ser nemlig et akut […]