Hvordan kan man som sundhedspersonale i hverdagen bidrage konkret til at reducere klimabelastningen på sin arbejdsplads? Det spørgsmål stiller mange i det danske sundhedsvæsen formentlig sig selv. ’Grøn hverdag, du kan gøre en forskel’ er et nyt e-læringsprogram, der skal gøre det nemmere for Region Hovedstadens hospitalsansatte at omsætte deres motivation til at gøre en indsats for bæredygtigheden til konkret handling. E-læringsprogrammet er udviklet af Sektion for Grønne og Innovative Indkøb i samarbejde med RegionH E-læring, og det tager 20-25...