‘Vælg Klogt’-leder: Rammerne er ikke til, at læger tænker bæredygtigt

Formanden for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber er ikke overrasket over, at så få specialeselskaber arbejder med bæredygtighed. Fra politisk side presser man konstant lægerne til at arbejde mere effektivt, og samtidig ved mange specialeselskaber ikke, hvad de kan gøre for at styrke bæredygtigheden, siger Susanne Axelsen.