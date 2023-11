De fleste er enige om, at der er brug for udvikling af nye sundhedsløsninger, hvis et i forvejen presset sundhedsvæsen skal kunne følge med udsigten til en befolkning, der kommer til at leve længere og længere. Den første vigtige pointe er, at du skal have de sundhedsfaglige – og her særligt sygeplejersker og læger – i spidsen for udviklingen Thomas Koefoed, direktør og partner, Netcompany Men skal vi komme i mål med de store, nødvendige udviklingsprojekter i sundhed, er der...