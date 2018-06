Kræftpatienter med en høj kollagenproduktion i miljøet omkring tumor, har signifikant dårligere overlevelse end patienter med et lavt niveau, viser nyt studie af patienter med kolorektalkræft. Årsagen er formentlig, at kollagen indkapsler tumor og beskytter den mod behandling.

