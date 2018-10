Metformins biologiske virkningsmekanisme belyst af aarhusianske diabetesforskere

Kapløbet for mere viden om diabetesmidlet metformin tager i øjeblikket fart. Forskere i Aarhus har nu påvist en af midlets virkningsmekanismer i leveren, som er et vigtigt skridt på vejen til at forstå stoffet. Men billedet er slet ikke så enkelt. Andre studier tyder nemlig på, at det er i tarmene, at metformin har den største virkning i mennesker.