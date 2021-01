Markant fald i antallet af kombinerede bypass- og hjerteklapoperationer

Behovet for kombinerede bypass-/aortaklapoperationer er mere end halveret over en tiårig periode, viser årsrapport fra Dansk Hjerteregister.

Sidste år udførte landets thoraxkirurger 179 kombinerede ­bypass- og aortaklapoperationer. Det faldende antal operationer kan ses, i forhold til at der i 2010 blev udført 412 tilsvarende operationer. Kvaliteten af de udførte indgreb er i lighed med tidligere år høj, og de fire centre på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital lever med få undtagelser op til de fastsatte kvalitetsstandarder i forhold til komplikationer efter klapoperation med samtidig bypass, viser årsrapporten fra Dansk Hjerteregister. På landsplan er det kun i forhold til reoperation for blødning, at standarden ikke er opfyldt.

Generelt forekommer komplikationer som blodprop i hjertet i ­relation til indgrebet eller central nerveskade så sjældent, at forskelle mellem de enkelte hjertecentres præstationer kan skyldes tilfældigheder, mener styregruppen bag årsrapporten.

Antallet af opererede patienter på hvert center er så relativt lille, at én komplikation fra eller til vil rykke det enkelte centers resultater markant i positiv eller negativ retning.

En tilbagevendende diskussion i Dansk Hjerteregister er, om det giver mening at opgøre, hvor lang tid patienten har behov for at være på et intensivafsnit efter operationen. De fire centre er organiseret forskelligt, hvilket gør det svært at sammenligne. Målet er, at mindst 60 pct. af patienterne skal opholde sig højst et døgn på intensiv, inden de overflyttes til anden afdeling, men nogle hospitaler har også en form for overgangsafsnit, et såkaldt intermediærafsnit. Samtidig er det ikke alle intensivafdelingerne, som kan udskrive patienter døgnet rundt. Derfor er holdningen i

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, at det bør overvejes, om tid på intensiv fortsat skal være en indikator, som opgøres i Dansk Hjerteregister.

Dødeligheden inden for 30 dage og inden for et år efter klapoperation og samtidig bypass er tilsyneladende faldet en del i forhold til tidligere år. Styregruppen påpeger dog, at på grund af det lille antal patienter er den statistiske usikkerhed stor. Udsving i antal dødsfald fra år til år og mellem regioner kan derfor skyldes tilfældigheder.

