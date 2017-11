Mænd med kræft får nyt mødested i København

Center for Kræft & Sundhed indvier i denne uge et mødested for mænd, der har – eller har haft – kræft. Her skal tingene foregå på mændenes præmisser.

Mænd med kræft er ikke lige så tilbøjelige som kvinder til at sætte sig sammen og tale om deres sygdom. Det er i hvert fald erfaringen hos Center for Kræft & Sundhed, der tilbyder rehabilitering og rådgivning til københavnere, der har – eller har haft – kræft.

I denne uge indvier Center for Kræft og Sundhed derfor et nyt mødested, hvor kræftramte mænd kan mødes på nye måder. Håbet er, at mændene vil få et fristed og et fællesskab med andre i samme situation.

»Jeg er glad på de mænds vegne, der her får muligheden for et frirum midt i en svær tid. Det er utroligt vigtigt, at vi i København sikrer tilbud, der kan hjælpe til et bedre liv med eller efter en kræftsygdom,« siger overborgmester Frank Jensen (S).

Center for Kræft & Sundhed har defineret de grundlæggende regler (så som ingen alkohol eller rygning), men ellers er det mændene selv, der bestemmer. Det gælder både, hvordan lokalerne skal indrettes og anvendes, og hvad skal der fremadrettet skal ske af aktiviteter.

»Mænds Mødested kan forhåbentlig appellere til bl.a. den gruppe mænd, som vi traditionelt set har svært ved at tiltrække og fastholde i de kommunale tilbud. I Københavns Kommune ønsker vi at gøre op med den stigende ulighed i sundhed, og set i det lys er initiativer som dette meget forbilledlige,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).