Lose frygter for borgernes indflydelse på sundhedsvæsenet

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er flere udfordringer forbundet med, at regeringen vil erstatte folkevalgte politikere med embedsmænd. En bestyrelse kan have tendens til at skele til politiske hensyn og ikke borgernes, mener formand for regionerne Stephanie Lose (V). Regeringens sundhedsreform betyder farvel til de fem folkevalgte regionsråd og dermed den demokratiske forankring af det danske sundhedsvæsen. »Man bør […]