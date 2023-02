Regeringen præsenterer sin løsning på lægedækningsproblemet

Under overskriften 'Tættere på II' har regeringen præsenteret en række forslag for det nære sundhedsvæsen herunder en plan for at løse lægedækningsproblemet. Det skal bl.a. ske ved at forlænge uddannelseslægernes ophold i almen praksis med et halvt år og tilsvarende forkorte tiden på hospitalet. Reaktionerne er positive.