Lægeforeningen: Skandale hvis milliard-effektiviseringer hviler på forkerte tal

Der er problemer med flere centrale tal, der ifølge Sundhedsministeriet og et tidligere medlem af Erik Juhl-udvalget udgør baggrunden for milliard-effektiviseringerne på de nye sygehusbyggerier. Det viser Dagens Medicins gennemgang af tallene. Bygger effektiviseringskravene på forkerte tal, bør de undersøges igen, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen: »Vi mener, at effektiviseringskravene skal ændres, hvis ikke […]