Ida Donkin er ny næstformand i Det Etiske Råd. Hun afløser Berit Andersen, som selv har valgt at trække sig som næstformand for at få bedre tid til både arbejdet i rådet samt sit daglige virke som cheflæge og professor i screening ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers. Det skriver Det Etiske Råd i et opslag på LinkedIn. Ida Donkin har været medlem af Det Etiske Råd siden februar 2022 og blev udpeget til formand på et rådsmøde 21. november....