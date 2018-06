Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En analyse af data fra et hospital i Californien viser, at kvinder i mindre grad end mænd modtager intensiv behandling for hoved-halskræft. Tallene fra den nye analyse viser således, at kvinder modtager intensiv kemoterapi for sygdommene i 35 pct. af tilfældene, mens tallet er 46 pct. for mænd. Når det gælder stråling, er billedet det […]