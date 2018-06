Kongres giver også plads til negative resultater

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

EULAR er ikke alene et forum for undersøgelser, som falder positivt ud. Tværtimod er kravene til at præsentere undersøgelser, som er faldet negativt ud, blevet strengere de senere år, mener professor Kim Hørslev-Petersen, Gigthospitalet i Gråsten. »De seneste år er EULAR blevet mere åben over for negative resultater. Det er ikke kun de positive resultater […]