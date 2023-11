DEBAT: Er du syg og svag, gør sygehuset ikke noget for at forlænge dit liv. Sådan plejer praktiserende læge Gitte Vincents at betrygge sine patienter. Nu er hun desværre blevet klogere.

Jeg har været praktiserende læge i 30 år, og i de seneste år har jeg også været plejehjemslæge.

I mine år som læge, har jeg haft utallige samtaler med gamle mennesker og deres pårørende.

Det er lige det, der gør, at hun kan ligge apatisk i årevis på et plejehjem

Generelt er ingen bange for at dø. Det, vores medborgere frygter, er vejen dertil. Og i særdeleshed at ligge som ‘grønsag’ på et plejehjem.

Jeg plejer at betrygge de ældre og deres pårørende, for man ender ikke som grønsag mere. Er du syg og svag, gør sygehuset ikke noget for at forlænge dit liv. Og smerter det kan vi lindre, i hvert fald så du kan hvile i din seng.

Nu er jeg desværre blevet klogere.

Stop aktiv behandling, det er meningsløst

Min mor på 86 år fik en stor hjerneblødning på vej hjem efter at have spillet kort i pensionistforeningen. Hun var generelt noget svækket, men kort kunne hun spille!

Scanningen viste en knytnævestor blødning i hjernen med gennembrud til ventrikler og ned i hjernestammen.

Beskeden var klar: Overlever hun, bliver det som tung plejepatient. Hun kommer ikke hjem til sig selv. Hun er ekspressivt afatisk, højresidig paralyse (helt slap højre arm og ben), hun kan ikke synke.

Lægen var i tvivl, om han skulle behandle hende, men nu var de startet hende op med Trandate, Furix og hvad der ellers kunne sænke trykket i hjernen.

Jeg sagde hurtigt på vegne af vi fire (enige) børn: Stop aktiv behandling, det er meningsløst! Og det er aldeles imod min mors ønske.

Den kontakt, vi havde med vores mor, var et kort nik med hovedet og et åbent øje. Derudover gav hun sig lidt.

Næsten alt personale sagde, at de forstod os. Alligevel gik de næste fire dage med at bede om at undlade aktiv behandling.

»I dag har hun løftet den ikke-paretiske arm, da hun skulle have undertrøje på. Ja, kortvarigt åbnet det ene øje og nikket ja til sonde« (det ved min mor slet ikke hvad er!)

Alle medgav stadig, at hun ved overlevelse ville blive en svært handicappet plejehjemsbeboer. Det er altså ikke nok til et værdigt liv.

Hun fik sondemad. For lægen mente, at det ville være uetisk IKKE at behandle hende.

Jeg synes, det var uetisk AT behandle hende med sonde. Det er lige det, der gør, at hun kan ligge apatisk i årevis på et plejehjem.

Spild af ressourcer og menneskemishandling

Så fik min mor i højtrykslungeødem (vand i lungerne), og hun blev igen behandlet. De sidste to dage, var der ingen kontakt med hende. Når hun åbnede øjnene i to splitsekunder, var der helt tomt. Alligevel blev hun på dødsdagen sendt i en ny scanning for at se om blødningen var større. Det var jo fuldstændig ligegyldigt.

Lad gamle og mindre gamle svækkede dø i fred

Det er spild af ressourcer, det er menneskemishandling at flytte rundt på en bevidstløs 86-årig.

Med dette indlæg vil jeg give et indspark: Lad gamle og mindre gamle svækkede dø i fred. Selv hvis de kommer på hospitalet. Hvad ville vi selv ønske, hvis vi lå der? Eller for dem vi elsker?

Jeg forlanger ikke fast sedation med midazolam og morfin efter skema. Jeg ønsker blot at undlade aktiv behandling og lindre om nødvendigt.

Havde min mor været hjulpet af et behandlingstestamente? Det er ikke til at sige, men der er godt nok mange gamle ikke-digitaliserede, der aldrig har hørt om et behandlingstestamente. De tror jo, at vi læger handler fornuftigt og værdigt.

Jeg har lige udfyldt mit behandlingstestamente, og nu må jeg gå ind for aktiv dødshjælp.

Tænk hvis staklen havde overlevet….