Det nye repræsentantskab i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) var i weekenden samlet for første gang, og her var et af punkterne på dagsordenen, at de 46 repræsentanter skulle pege på en formand. Valget faldt ikke overraskende på 56-årige Jørgen Skadborg, der har stået i spidsen for interesseorganisationen og dens ca. 3.400 medlemmer siden efteråret 2020. »Jeg er ydmyg og taknemmelig for at få lov til at stå ved roret i en tid med tårnhøje forventninger til almen praksis på vej...