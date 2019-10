Hør historien om at studere på Berkeley og være med til at udvikle en laser til at hele kroniske sår.

#69 Hvordan er det at gå på et af verdens bedste universiteter?

I andet program i rækken om hvordan det er at læse på nogle af verdens bedste universiteter, udforsker vi den anden side af San Francisco Bay Area, hvor University of California, Berkeley ligger. Vi har snakket med Otte Ømann, som studerer Design og Innovation på DTU. Han er taget hele vejen til Californien for at […]