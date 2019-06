Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De første 24 timer er altafgørende, når et drab skal efterforskes. Dette program fra Stetoskopet handler om, hvad der sker, når der findes en død person, og et mord skal efterforskes Det er et tæt samarbejde mellem kriminalpolitiet, kriminalteknikkerne og retsmedicinerne at få opklaret alle de ubesvarede spørgsmålet. I programmet dykker vi særligt ned i, […]