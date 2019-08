Hospitalerne har brugt 70 mio. kr. på kunst

69,3 mio kr. Så meget har de fem regioner i alt brugt på kunst på hospitalerne siden 2014. Den region, der har haft det højeste forbrug, er Region Midtjylland. En region, der med opførelsen af det nye supersygehus, i forvejen har begrænset med ressourcer.

»Vi er opmærksomme på, at vi ikke har så mange penge at bruge på kunst. Derfor har vi også skåret den post gevaldigt ned. Budgettet i 2018 var en tiendedel af budgettet i 2014,« siger Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og formand for kunstrådet.

Han påpeger, at en stor del af de penge, hospitalet har brugt på at udsmykke hospitalet med kunst, kommer fra kvalitetsfondsbyggeriet og donationer.

»Det er vigtigt at skelne, så tallet er et andet, når vi kigger på, hvad vi selv har brugt på kunst. På den somatiske del af AUH har vi brugt 1,245 mio. kr. Tallet inklusiv midlerne udefra er 5,5 mio. kr. Det er mere, end vi reelt set har taget fra driften,« siger Claus Thomsen og fortsætter:

»Jeg vil også tro, at det skyldes mange af de nye byggerier i regionen, at vi ligger i top, når vi kigger på udgifter til kunst.«

God kunst skal hjælpe patienter og ansatte

Ved sammenlægningen af de århusianske sygehuse, blev 1.100 værker flyttet til Skejby. Men der investeres også i nyt. Primært fokuserer kunstrådet på at købe værker, der kan hænge på væggene. Kunstneren bag værker skal helst være dansk, og det skal være ‘god kunst’, hospitalet bruger sine penge på.

»God kunst er kunst, der har en kvalitet. Den skal være tidløs, så den kan hænge længe, uden at vi bliver trætte af at kigge på den. Den skal skabe glæde, opmuntring og inspiration. Og så må den gerne udfordre lidt uden at provokere,« siger Claus Thomsen og fortsætter:

»Kunsten skal gerne distrahere kræftpatienten, der sidder og venter på strålebehandling. Det skal glæde den enkelte eller starte en samtale mellem to fremmede mennesker.«

En positiv distraktion

Det er alle på hospitalet, der skal have glæde af kunsten. For patienter og pårørende skal kunsten bidrage til at menneskeliggøre hospitalet og give en positiv distraktion. Men den skal også gøre godt for de ansatte.

»Det skal give de ansatte et pusterum, når de bevæger sig fra et område til et andet. Kunsten skal være tilgængelig og for alle – vi hænger det jo f.eks. ikke op kunst op på en operationsstue,« siger Claus Thomsen.

Formanden for kunstrådet peger på, at rådets antagelser om, at kunst hjælper alle på sygehuset, er bakket op af undersøgelser.

»Der er undersøgelser og antagelser, der fortæller os, at kunsten hjælper. En professor fra USA, der hedder Roger Ulrich, startede bølgen med evidensbaseret design i begyndelsen af 00’erne. Sidenhen har bl.a. Køge Kunstmuseum KØS haft en udstilling omkring hospitalskunst, hvor der var almindelig enighed om, at kunst hjælper. Det skaber ikke kortere indlæggelsestid eller bedre overlevelse, men på de bløde parametre gør det en forskel,« siger Claus Thomsen.

Midler skal prioriteres korrekt

Tilbage i januar stillede Dansk Folkepartis sundhedsordfører og psykiatriordfører Liselott Blixt spørgsmålet om hospitalernes forbrug af kunst til Sundheds- og Ældreministeriet. Det gjorde hun i kølvandet på flere sparesager på hospitalerne, herunder Aarhus Universitetshospitals astronomiske gæld i forbindelse med flytningen til Skejby.

Fakta Donationer og lån I alt er der de seneste fem år brugt 69,3 mio. kr. til kunst på sygehusene. Flere sygehuse har modtaget donationer til kunst, benyttet sig af Statens Kunstfonds udlånsordning eller på en anden måde fået ekstern støtte. Region Nordjylland: Mindre end 750.000 kr.

Region Midtjylland: 22,7 mio. kr.

Region Syddanmark: 21 mio. kr.

Region Sjælland: 11,6 mio. kr.

Region Hovedstaden: 13,3 mio. kr. Kilde: Spørgsmål til Sundheds- og Ældreudvalget

»Vi skal se på, hvordan vi bruger pengene bedst muligt i sundhedsvæsenet, og hvordan vi prioriterer pengene. Jeg synes også, at kunst er godt og kan være med til at fremme helbredelse, men det er ikke en decideret behandling på sygehusene,« siger hun og fortsætter:

»Hvis vi skal prioritere vores penge i sundhedsvæsenet, så mener jeg, at vi skal starte med at prioritere der, hvor det er vigtigst. Og der er kunsten ikke det, jeg ser som det vigtigste.«

Hun mener, at kunsten skal sættes efter behandlingen eller de besparelser, der er. Kunst skal altså købes i de gode tider og ikke i de tider, hvor sundhedsvæsenet er under pres.

Knap 70 mio. kr. synes jeg er mange penge. Der kunne være mange sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der kunne arbejde for de penge. Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti

Beløb kunne være brugt til mere personale

Ud af hele landets sygehusbudgetter de seneste fem år er de 69,3 mio. kr. brugt på kunst en meget lille del. Men Liselott Blixt ser beløbet som et, der kunne have gjort godt andre steder.

»Knap 70 mio. kr. synes jeg er mange penge. Der kunne være mange sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der kunne arbejde for de penge,« siger hun.

Særligt sparerunderne på sygehusene gør, at hun bekymrer sig over de beløb, der er blevet brugt på kunst.

»Når man ser, at man på et jysk sygehus ikke har råd til nogle forskellige behandlingsmetoder, og at sygeplejerskerne drøner rundt, bliver jeg lidt beskæmmet over at høre, hvor mange penge, man bruger i kunstværker samtidig med, at man sparer andre steder. Det skurrer i mine ører, og det ved jeg, at det også gør ved en del af befolkningen, der sidder og har en sygdom og ikke kan få en behandling, mens flere millioner går til et kunstværk,« siger hun.

Liselott Blixt mener, at sygehusene i stedet skal prøve at finde noget kunst, som koster mindre. Hun foreslår at inddrage Museum Ovartaci, som har samlet psykiatriske patienters kunstværker.

En dråbe i det store regnestykke

Regionsrådsformand Anders Kühnau mener ikke, at det er aktuelt fra politisk hold at rynke på næsen over beløbet, der er blevet brugt på kunst i regionen de seneste fem år. Grunden til, at regionen ligger i top i oversigten over udgifter til kunst, er, at der har været flest nye byggerier i gang i den midtjyske region, forklarer han.

Af de i alt 22,7 mio. kr. regionen har brugt på kunst, er et beløb i størrelsesordenen af mellem seks og syv mio. kr. af egne budgetmidler. Resten kommer fra kvalitetsfondbudgettet og donationer.

»Mellem seks og syv mio. kr. svarer til 0,005 promille ud af et samlet budget på omkring 150 mia. kr. Det er en dråbe i det store regnestykke. Vi bruger altså næsten ingen penge på kunst, og vi kan nærmest ikke bruge færre penge, end hvad vi gør i dag,« siger Anders Kühnau.

Han forklarer, at meget af den kunst, hospitalerne investerer i, er en nødvendig del af interiøret. F.eks. definerer regionen sofaer eller farverige kunstværker, der gør, at patienterne kan finde vej på hospitalerne, som kunst.

Til kritikken fra Liselott Blixt svarer regionsrådsformanden, at hospitalerne ikke kan ansætte ekstra personale for kvalitetsfondsmidler eller ekstern finansiering.

»Mellem seks og syv mio. kr. på fem år, der i øvrigt er inklusiv anlægsmidler, får man altså kun ca. to til tre sygeplejersker for set over hele perioden,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, det er hyklerisk, at man fra statens side har stillet et krav til statslige byggerier om, at 1,5 pct. af budgettet skal bruges til kunst, når man kritiserer, at vi bruger under en halv promille til kunst på regionens største hospital AUH. Vi kan ikke undgå at bruge penge til integrerede dele af bygningerne, som man kalder kunst, med mindre hospitalerne skal have hvide sterile vægge. Men det vil ikke gavne hverken patienter eller personale.«