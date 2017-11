Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Arkitektfirmaer KHR vandt konkurrencen, da Region Hovedstaden sendte et sygehusbyggeri ved Bispebjerg Hospital i udbud. Efterfølgende klagede COWI og C.F. Møller, som er to af de virksomheder, som ikke vandt udbuddet, til Klagenævnet for Udbud. Nævnet har netop nu afsagt kendelse. Af den fremgår, at regionen har overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed på en række […]