Privathospital føler sig trynet af AUH

Læger på privathospitalet Progardia beskylder Aarhus Universitetshospital for at beklikke fagligheden på det konkurrerende privathospital, efter at Progardia sidste år begyndte at tilbyde en ny, moderne behandling mod rystesyge, som AUH samtidig arbejdede på at kunne tilbyde. AUH afviser beskyldningerne.