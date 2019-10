Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsvæsenet er under pres, men vi er uenige om årsag og løsninger. Jeg mener, at prioritering på et oplyst grundlag er blevet en påtrængende opgave, især da der råder et misforhold mellem ressourcer og muligheder for undersøgelse, behandling, pleje og forebyggelse. I Danmark er det fortsat ikke lykkedes at etablere rammer og analyser for prioritering. […]