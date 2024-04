Når en kvinde spiser fiskeolie under graviditeten, har det en positiv effekt på barnets risiko for at udvikle astma og infektioner. Det har forskere fra Dansk BørneAstma Center (COPSAC), Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, vist i et studie med 736 danske børn og mødre. En ny analyse fra studiet viser, at mors indtag af fiskeolie under graviditeten måske også har den uhensigtsmæssige effekt, at barnet får et højere BMI ved alderen ti år og også højere sandsynlighed for...