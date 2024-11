Efter lang ventetid er den nye life science-strategi blevet præsenteret på et pressemøde fredag. Den blev præsenteret af indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). Regeringens vision er, at ‘Danmark skal være en førende life science-nation i Europa i 2030’. Strategien favner bredt med ambitioner inden for alt fra alternative prisaftaler til ATMP’er. Få overblikket over nogle af de vigtigste punkter i life science-strategien her Nye initiativer Strategien indeholder en...