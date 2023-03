Når diagnosen i forbindelse med behandling for brystkræft siger lymfødem, er lægerne udfordret på deres værktøjer. Op mod 30 pct. af kvinder, der bliver behandlet for brystkræft med kirurgi og strålebehandling, udvikler lymfødem, og lægerne kan ofte ikke gøre meget for at hjælpe dem af med tilstanden. Kompressionsbehandling, fysioterapi, stamcellebehandling, fedtsugning og mikrokirurgi er blandt de mulige behandlinger, men ingen af dem kommer med særligt gode resultater. Markant forbedret livskvalitet Nu viser et dansk studie, at der muligvis kan være...