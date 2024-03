Årsrapporten fra Dansk Intensiv Database (DID) for 2022 omfatter 25.911 intensive indlæggelser fordelt på 41 intensivafdelinger mod 27.487 intensivindlæggelser i 2021. Der er stadig relativt få afdelinger, der ikke opfylder standarderne for de enkelte indikatorer, men styregruppen kommer alligevel med en anbefaling om at sikre større datakomplethed. Efter indførslen af Sundhedsplatformen og udfordringer med rapportering og indberetning ser det nu ud til, at der omsider kommer anvendelige data fra Sundhedshedsplatformen til Landspatientregistret. Det kan ikke udelukkes, at den østlige EPJ...