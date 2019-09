Beskeden kobling mellem neurofilamenter og inflammationsmarkører

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

STOCKHOLM (Dagens Medicin) – Er neurofilamenter i spinalvæsken koblet til markører for inflammation? Det er der ikke noget helt klart svar på, viser ny dansk forskning, som netop er præsenteret på en kongres for European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), der bliver afholdt netop nu i Stockholm. Resultatet af den danske […]