En række indikatorer for sclerosebehandlingen går den forkerte vej, viser den seneste årsrapport baseret på tal fra Sclerosebehandlingsregistret. Blandt andet er der sket et fald i landsgennemsnittet på over 10 procentpoint for andelen af patienter i andetvalgsbehandling, der får en årlig MR-scanning, fra 79 pct. i sidste periode til 67 pct. i denne periode, hvilket […]