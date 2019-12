ASH giver mulighed for at få justeret tilgangen til patienter

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Læge og ph.d.-studerende Cecilie Rank er på vej til ASH med nogle interessante forskningsresultater, som hun glæder sig til at vise sine kollegaer. Hendes forskning viser, at risikoen for at udvikle asparginase-relateret betændelse i bugspytkirtlen er lavest for børn under fem år, men derefter stiger den. Men Cecilie Rank er ikke kun taget til ASH […]