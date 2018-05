Især blandt børn og unge kan behandling med antibiotika øge risikoen for at udvikle nyresten, viser et studie baseret på journaldata fra lægeklinikker i primærsektoren i Storbritannien.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et registerstudie offentliggjort i tidsskriftet Journal of American Society of Nephrology viser en mulig sammenhæng mellem behandling med antibiotika og en øget risiko for at udvikle nyresten. I studiet blev en sådan sammenhæng påvist for fem undersøgte klasser af antibiotika: sulfapræparater, cefalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin/metenamin og bredspektrede penicilliner. Disse midler øgede risikoen for nyresten mellem 2,3 gange […]