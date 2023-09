I 2014 arbejdede der 190 medicinstuderende i almen praksis. I dag er det antal skruet kraftigt i vejret, og hele 1.938 medicinstuderende er lige nu ansat i almen praksis. Jeg er ikke i tvivl om, at udviklingen er et udtryk for, at de medicinstuderende synes, at det er spændende at arbejde i almen praksis Jørgen Skadborg, formand, PLO Det viser en ny analyse fra PLO. Udviklingen vækker glæde hos PLO’s formand, Jørgen Skadborg, som håber, at det vil gavne rekrutteringen...