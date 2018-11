Alt for få praksislæger tager ­efteruddannelse i supervision

Patientpresset i almen praksis har aldrig været større, og supervisionsgrupper kan være et afgørende redskab for ikke at brænde ud. Men ønsker nyetablerede grupper en praktiserende læge som supervisor, findes der blot ganske få. Vi er nødt til at efteruddanne nogle flere, lyder opråbet fra to af områdets nuværende kræfter.