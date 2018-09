Alan Kimper-Karl stopper som lægelig direktør i Esbjerg

Efter to år som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus stopper Alan Kimper-Karl for at indtræde som partner i Privathospitalet H. C. Andersen Klinikken i Odense.

Sydvestjysk Sygehus skal kigge efter en ny lægelig direktør, for Alan Kimper-Karl, 44, stopper nemlig på posten efter at have haft den i to år. Han indtræder i stedet som partner i Privathospitalet H. C. Andersen Klinikken i Odense. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Alan Kimper-Karl blev i november 2016 konstitueret lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus og blev i februar 2017 fastansat i stillingen. Inden tiden på Sydvestjysk Sygehus var han bl.a. ledende overlæge på sygehuset i Vejle og centerchef i Aabenraa på Sygehus Sønderjylland.

Han forklarer, at jobskiftet ikke handler om et fravalg, men om et tilvalg af at arbejde i Odense, hvor han bor.

»Jeg har nu i otte år kørt på arbejde i Jylland. Med det nye job får jeg mulighed for at være lidt tættere på familien. Et ønske, jeg længe har haft. Samtidig giver det nye job mig mulighed for at få lægefaget i hænderne igen. Det har været utroligt spændende at være en del af ledelsen på Sydvestjysk Sygehus, og jeg vil gerne takke mine kolleger i direktionen og alle medarbejdere på sygehuset for et godt samarbejde,« siger han i pressemeddelelsen.

Regionsdirektør Jane Kraglund, som er Alan Kimper-Karls nærmeste leder, siger:

»Jeg synes, det er ærgerligt, at Alan Kimper-Karl stopper. Han har sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne på sygehuset igennem de senere år givet sygehuset et flot løft. Særligt vil jeg gerne takke ham for det store arbejde med at få lægeuddannelsen til Esbjerg,« udtaler hun.

Stillingen som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus bliver slået op snarest muligt.

Alan Kimper-Karl har sidste arbejdsdag på Sydvestjysk Sygehus 14. november.