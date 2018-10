Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ledende overlæge Christian Christiansen og ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen fra den fælles akutmodtagelse er ikke længere ansat ved Sydvestjysk Sygehus. Det bekræfter begge over for Dagens Medicin. Fratrædelserne bekræftes ligeledes af lægelig direktør Alan Kimper-Karl over for JydskeVestkysten. Mens den tidligere ledende overlæge selv er fratrådt sin stilling har ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen sagt ja […]