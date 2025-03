500.000 akademikere har valgt deres nye formand, og valget er faldet på Thomas Kepler, der kommer fra stillingen som formand for Gymnasielærerne (GL). Det skriver Akademikerne i en pressemeddelelse. »Jeg er stolt af den tillid, bestyrelsen har vist mig, og til det, jeg står for med at søge indflydelse og skabe en organisation med høj fart mod fremtiden. Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at repræsentere 500.000 akademikere på Christiansborg, til overenskomstforhandlinger og i forhold til...