Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styregruppen for Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri konstaterer, at årets opgørelser viser forbedringer på nogle områder, men at alle indikatorer fortsat er relevante at arbejde videre med. National årsrapport 2017 afspejler status for en af de mest sårbare patientgrupper på stadig mere trængte medicinske afdelinger, lyder det fra styregruppen. Det er igen tilfredsstillende, at der sker en måling af […]